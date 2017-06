Honderden gewonden door paniek tijdens vertoning Champions League-finale in Turijn

Op videobeelden is te zien hoe mensen in het midden van het plein opeens gillend naar de zijkanten vluchten - een beweging die zich als een golf door de rest van de dertigduizend aanwezigen verspreidde. Volgens getuigen zouden mensen hebben geroepen dat er geschoten werd, wat de paniek vergrootte. Er werd niet geschoten, benadrukte de prefect van Turijn zondagochtend. 'De oorzaak was paniek. Het is aan ons om uit te zoeken waar die paniek begon. Daar hebben we tijd voor nodig.'



Het zonder (vooralsnog) aanwijsbare reden uitbreken van paniek eist vaker slachtoffers. Tijdens het Love Parade-festival in het Duitse Duisburg vielen in 2010 ruim 500 gewonden en 21 doden nadat er gedrang ontstond in een tunnel bij de uitgang van het festival. In datzelfde jaar vielen ook in Nederland tientallen gewonden toen er tijdens de dodenherdenking in Amsterdam iemand begon te schreeuwen, waarna er paniek uitbrak op de Dam.