Honderd dagen alleen op zee: 'ik verdring de eenzaamheid'

Gerust slapen

Nu beukt hij aan de wind tegen de golven in - tijdens het interview is te horen hoe ze over zijn boot slaan. Gelukkig beschikt hij sinds een week weer over een goed werkende autopilot, waardoor hij niet meer voortdurend standby hoeft te staan om in te grijpen. 'Ik kan weer gerust een half uurtje gaan slapen.'



Is hij eenzaam? 'Nee, heel gek, ik blijf me er eigenlijk prima bij voelen.' Hij vergeet soms wel dat hij alleen aan boord is. 'Vanochtend lagen er twee dooie vliegende vissen in de kuip. Dan kom ik buiten en denk ik: Godverdorie, waarom heeft mijn vrouw of een van mijn kinderen dat niet opgeruimd? Dan besef ik: oh nee. Ik verdring de eenzaamheid doordat ik het ontken of zo.'