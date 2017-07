Hoever mogen de renners eigenlijk gaan in de eindsprint bij wielrennen?

Voor de juryleden die gisteren de elleboogbeweging van Sagan zagen was het duidelijk: niet alles hoeft met de mantel van dit-hoort-er-gewoon-bij bedekt te worden.



De sprint dinsdag liep wonder boven wonder nog relatief goed af. Maar de internationale wielerbond UCI wil strenger op gaan treden tegen gevaarlijke manoeuvres, had de juryvoorzitter Philippe Marien vooraf aan de ploegen laten weten.



Zoveel was duidelijk: het grootste offer denkbaar werd gebracht voor de veiligheid. Wereldkampioen, publiekslieveling en alleskunner Peter Sagan moest naar huis. Maar of de andere sprinters deze Tour nu poeslief naast elkaar gaan rijden? We durven deze voorspelling wel aan: natuurlijk niet. Want ook vallen, dat hoort erbij.