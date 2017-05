Hoe veilig is zwemmen in natuurwater, met al die jetski's en speedboten?

Verboden te zwemmen

Op de weg zetten we gewoon een kruisje op het asfalt, maar op het water is het allemaal minder overzichtelijk Een politiewoordvoerder

De politie wil niet zeggen of het ongeval bij Well plaatsvond in het snelvaargebied. Maar meerdere getuigen hebben bevestigd dat het hier een snelvaargebied is. Tussen kilometerraai 224 en 226,5 ten zuiden van Well mag zelfs gewaterskied worden, blijkt uit de overzichtskaart van snelvaargebieden in Nederland. 'Op de weg zetten we gewoon een kruisje op het asfalt, maar op het water is het allemaal minder overzichtelijk', aldus de politiewoordvoerder.



De precieze locatie is niet alleen relevant voor de toegestane snelheid op de rivier, maar ook voor de vraag of in het water gezwommen mocht worden. Want in snelvaargebieden is het verboden te zwemmen, net zoals dat ook in de vaarweg van binnenvaartschepen en in de buurt van havens, bruggen en sluizen niet mag. Zwemmers kunnen daarvoor een boete van 140 euro krijgen.