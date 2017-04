Hoe Switzer in 1967 de weg vrij maakte voor vrouwelijke marathonlopers

'Get the hell out of my race and give me those numbers!' Het zijn in de geschiedenis van de vrouwenatletiek historische woorden, maar op het moment dat ze uitgeschreeuwd werden was de jonge vrouw tegen wie ze waren gericht alleen maar verbaasd.



Ze had net 2 mijl afgelegd op de beroemde marathon van Boston, vertelt Kathrine Switzer (70) vijftig jaar later.