Hoe lang is 'strawberries & cream' nog traditie op Wimbledon?

Bijna volledige werkgelegenheid

'In deze omgeving is er bijna volledige werkgelegenheid,' verklaart Regan, die in 2014 door de koningin verheven is tot Member of the British Empire 'en mensen uit de steden hebben geen trek om hierheen te komen om vijf uur in de ochtend met plukken te beginnen. En dat is een noodzaak. Aardbeien kun je het beste plukken na een koele nacht, niet op het heetst van de dag. De eerste lading gaat om acht uur naar Wimbledon, om nog op dezelfde dag te worden opgediend. Boven alles moeten de Wimbledon-aardbeien vers zijn.



Vrijwel alle plukkers en andere seizoenwerkers logeren in caravans. De meesten keren jaarlijks terug. Dat gold ook voor Evelina, een Bulgaarse die elf jaar geleden voor het eerst kwam plukken en inmiddels vast in dienst is als ploegleider. Ze zegt dat een topplukker, de Federer van het aardbeienveld, in een uur tijd 40 kilo bij elkaar plukt. 'Om je een idee te geven: een beginner komt niet verder dan vijftien,' voegt Evelina eraan toe, die haar echtgenoot, een landgenoot, tussen de aardbeien van Kent heeft leren kennen.