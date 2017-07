Hoe gevaarlijk is het leven van een sportfotograaf?

Nog meer meegemaakt?

'Ik ben in de Tour ooit in een vrij hoge boom geklommen. De opdracht was om de hele Rabobank-ploeg op de foto te krijgen in een ploegentijdrit. De weg was alleen te smal voor de groothoek. De enige mogelijkheid was om in de boom te klimmen, alleen was die wat rot. Alle takken braken onder mijn voeten af. Ik heb in totaal vier uur in de boom gezeten.'