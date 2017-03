Hoe en met wie haalt Oranje alsnog het WK in Rusland?

Punten

Het simpelst is dus: punten halen

Het simpelst is dus: punten halen, minimaal twaalf in de resterende vijf duels, nu de kwalificatie halverwege is. De moeilijkste wedstrijd op papier is Frankrijk-uit, op 31 augustus, als het nieuwe seizoen al is begonnen. Luxemburg is de enige wedstrijd in het huidige seizoen, op 9 juni, na oefenduels tegen Marokko en Ivoorkust.



Cruciaal is de nazomer c.q. de herfst. Na Frankrijk speelt Oranje tegen Bulgarije (thuis), Wit-Rusland (uit) en, op 10 oktober, de kraker tegen Zweden (thuis). Met twaalf punten uit vijf duels is Nederland mogelijk tweede. Dan volgt nog een play-off, mogelijk tegen een topland. Het is moeilijk, niet onmogelijk.