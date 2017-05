Hoe de Sardijnse droom van het roze in Spanje kapotviel

Fabio Aru en Vincenzo Nibali © anp Iedereen verliest als Fabio Aru niet start op Sardinië Vincenzo Nibali

Fabio Aru, de enige Sardijnse wielerprofessional, kon daarom niet wachten, zegt hij via de telefoon. Vandaag kon hij eindelijk die fietsliefde delen met zijn andere liefde: het eiland. Maar tijdens een trainingsrondje in de Sierra Nevada sloeg het noodlot toe in de vorm van een val op zijn linkerknie.



'Iedereen verliest als Fabio Aru niet start op Sardinië', schreef titelverdediger Vincenzo Nibali een paar dagen na de val in een brief aan zijn ex-ploeggenoot. 'Jij en ik zijn twee referentiepunten wat klassementsrenners in Italië betreft. Zonder jou verliezen we allemaal. We zijn allebei eilandbewoners waardoor het voor ons helemaal bijzonder is. Zo vaak bezoekt de Giro onze gebieden niet. Fabio, geef de hoop niet op. Nog niet.'



Daags daarna schreef Aru een lang antwoord aan de Siciliaan. 'Vincenzo, ik heb je brief gelezen en herlezen. Hoe mooi was het geweest als ik je had geantwoord met: ja, ook ik start de honderdste Giro. Maar helaas: mijn droom is geëindigd bij die verdomde val.'



Weg droom van Sardinië, weg droom van Italië.