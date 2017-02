Hoe China een voetbalnatie wil worden

Met een magnetisch bordje en pionnen legt coach Jiao Zi (25) zijn voetbalploegje uit wat er in de eerste helft schortte aan de tactiek. Maar de 10-jarige jochies, die tijdens hun allereerste toernooi met 1-0 achterstaan, willen maar een ding van hem weten: hoe krijgen ze de bal in dat doel? 'Jongens, het zijn de zenuwen. Jullie hebben gewoon gebrek aan wedstrijdervaring', zegt Jiao. Sippe koppies, verbeten blikken: in de tweede helft moeten de jongens scoren.



Jiang werkt voor de amateurclub Hua Ao Feng Yun. Dit jaar zijn er voor het eerst genoeg leden om een jeugdtoernooi te organiseren. Jiao: 'Dat is zeldzaam. Als kinderen een of twee wedstrijden per jaar spelen, is het veel. We hebben niet genoeg mensen voor de organisatie, niet genoeg velden en niet genoeg spelers.'



Dat het eindelijk is gelukt, is te danken aan clubeigenaar Chen Zhiqiang (47). Zeven jaar geleden kocht hij ' uit pure liefhebberij' voor 136.500 euro de naam van de club, plus twee kunstgrasveldjes en honderd volwassen leden. Kort daarop daalde een commando neer uit de hoogste regionen van het Chinese politburo. Maak het Chinees voetbal beter. Of in elk geval: iets minder slecht.



Met die 'politieke taak' had Chen ineens de wind mee. Zijn invloed groeit, hij stapelt functies met gewicht klinkende namen. Hij is voorzitter van Yangzhou Sportcultuur bv, plaatsvervangend partijsecretaris van de Yangzhou Voetbalassociatie, voorzitter van de 'Yangzhou Unie voor Voetballiefde' en directeur van het programma Laat Ze Over Het Hele Land Spelen - een groep die landelijke wedstrijden voor de jeugd van de grond probeert te tillen.



In de embryonale clubcultuur van Yangzhou moet je een duizendpoot zijn, zegt hij: voetbalfanaat, overheidsbobo, zakenman. Zelfs zijn eerste carrière bij het leger en politie telt mee. Al die relaties zet Chen in om zijn voetbalclub op te stuwen in de vaart des volkeren.