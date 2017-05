Hockeyer Paumen verlaat Den Bosch met elfde landstitel

Europa Cup als toetje

Natuurlijk weet Paumen dat de Europa Cup allure mist, omdat die bij voorbaat aan een Nederlandse club kan worden uitgereikt. De landstitel is de hoofdprijs, de Europa Cup in eigen huis een leuk toetje. Maar een aanvoerder verzaakt niet, zegt Paumen. Haar vreugdetranen zijn nog niet opgedroogd of het vuur spat uit haar ogen. 'Afzeggen voor de Europa Cup, wat denk je zelf? Ik ga twee dagen feesten en dan gaat de knop weer om.'



In die twee zinnen vat Paumen haar illustere carrière samen. Na dertien jaar Den Bosch gaat ze afbouwen bij Royal Antwerp, in een andere cultuur. Ze laat het topsportleven achter zich, al zal hockey voor de voormalige aanvoerder van de Nederlandse ploeg nooit een vrijblijvende hobby worden. Maar zolang ze het geel en zwart van Den Bosch draagt, beleeft ze haar sport extreem. En gaat ze voorop in de strijd, zoals altijd. 'Als het moet, ben ik op mijn best.'



Het begint al in de kleedkamer, wanneer ze haar teamgenoten toespreekt. 'Al is het 35 graden, het is niet warm. En je voelt geen pijn, pijn bestaat niet.' Ze geeft zelf het voorbeeld. Het Brabantse publiek in het hockeystadion van Den Bosch valt stil als Paumen kermend van de pijn op de grond ligt. In haar minder bekende rol als lijnverdediger bij de strafcorner is ze vol geraakt door een bal, na een forehand van de Duitse Amsterdam-libero Julia Müller.