Hier moet u op letten tijdens de zesde etappe van de Tour de France

Ook een zogenoemde 'kwak' wordt meestal door de vingers gezien: een slinger met de fiets waarbij je degene die naast je rijdt afsnijdt. Gevaarlijk, maar risico van het vak.



De kopstoot wordt vaker bestraft. In 2010 kon de Australiër Mark Renshaw naar huis toen hij in volle sprint drie keer een kopstoot uitdeelde aan de Nieuw-Zeelander Julian Dean.



Voor de juryleden die dinsdag de elleboogbeweging van Sagan zagen was het duidelijk: niet alles hoeft met de mantel van dit-hoort-er-gewoon-bij te worden bedekt. Daarbij had juryvoorzitter Philippe Marien vooraf aan de ploegen laten weten streng te zullen optreden.



Wereldkampioen, publiekslieveling en alleskunner Peter Sagan moest naar huis. Maar of de andere sprinters deze Tour nu poeslief naast elkaar gaan rijden? We durven deze voorspelling wel aan: natuurlijk niet. Want ook vallen, dat hoort erbij.