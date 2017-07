Hier moet u op letten tijdens de vijfde etappe van de Tour de France

Het ziet er misschien niet heel mooi uit. Maar Froome rijdt wel het hardst van iedereen een berg op Bauke Mollema

Een schok voor het oog, Mollema kan er om lachen. 'Tja, dat was ergens in 2014. Dat zag er inderdaad niet goed uit. En ik had een excuus: dat jaar had ik thuis geen tijdritfiets. Dat is nu wel anders.' Over Froome: 'Het ziet er misschien niet heel mooi uit. Maar hij rijdt wel het hardst van iedereen een berg op.'



Professionele wielrenners blijven hun hele carrière lang werken aan hun houding. Er worden testen gedaan in speciale windtunnels, onder begeleiding van onderzoekers van technische univer- siteiten.



'Elk nieuw model fiets vergt ook weer een nieuwe houding', aldus Mollema.