Hier moet u op letten tijdens de vierde etappe van de Tour de France

In de tijd van Van Poppel - tussen 1985 en 1994 - zagen de aankomsten van vlakke etappes er anders uit. 'Ik, en ook andere sprinters, werden door één, hooguit twee knechten, voorin afgezet. Daarna moesten we het zelf doen. Dat is nu wel anders.'



Kijken naar die sprinttreintjes is niet altijd even leuk, vindt Van Poppel. 'Volgens mij was het Mario Cipollini die deze manier van aankomen introduceerde. Zijn ploeg Saeco was nogal dominant. Datzelfde gold later voor de HTC Colombia-trein van Cavendish.'



Of het deze Tour dan ook saai wordt? 'Dat denk ik niet: Greipel, Kittel, Cavendish - niemand krijgt het treintje perfect op de rails. Die chaos is mooi. De winnaar blijft onvoorspelbaar.'