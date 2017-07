Hier kunt u op letten tijdens de eerste etappe van de Tour

Greg van Avermaet (r) en Peter Sagan sprinten voor de etappewinst, 17 juli 2015. © Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant De Tour door de lens van Klaas Jan van der Weij Bij Klaas Jan van der Weij lijk sport soms verdwaald in een vervreemdend landschap. De Tour de France kan soms oersaai zijn, maar hij maakt altijd geweldige foto's, schreef Volkskrant-hoofdredacteur Philippe Remarque.



Dit jaar is hij er voor de 28ste keer bij. Klaas Jan selecteerde de bijzonderste foto's uit zijn archief.

'Het ziet er strak uit, ja. Dat komt omdat er overal kleine marges te winnen zijn', legt Davids uit. Hij is verantwoordelijk voor de tijdritfietsen bij Sunweb. 'Het pak, de wielen, de aerodynamica, de helmen en stijfheid van het frame. En natuurlijk in de houding die een renner kan aannemen op zijn tijdritfiets. Dat laatste is het belangrijkste.'



Vorige week werd Dumoulin, die de Tour overslaat, opnieuw Nederlands kampioen tijdrijden. Over de 52 kilometer door Montferland in het Achterhoek deed de specialist 59 minuten en zeven seconden. Davids: 'Op een normale fiets had hij daar zeker zes, misschien zelfs zeven minuten langer over gedaan.'