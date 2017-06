Het regende records in Champions League finale

Nee, op zijn 32e is CR7 niet meer zo beweeglijk en explosief als voorheen, zeker na de pittige knieblessure die hij in de EK-finale bijna een jaar geleden opliep. De finale die hij ook al won. Toen was hij door zijn vroege blessure niet beslissend, dat was hij wel in de vorige Champions Leaguefinale toen hij de laatste strafschop maakte tegen Atlético. Hij is meer een sluipschutter tegenwoordig, getooid met een ouderwetse spaghetti-coupe die hij droeg toen zijn carrière vijftien jaar geleden serieus van start ging, doch almaar centraler spelend.



In de twintigste minuut opende de Portugese superster het bal na een simpele combinatie met Real-back Carvajal. De rechtervoet van Ronaldo wist op zestien meter, zonder genavigeerd te zijn door de ogen, precies waar de linkerbenedenhoek zich bevond. Juventus-doelman Buffon was kansloos door een minimale aanraking van collega Bonucci.



Veel fraaier was het antwoord van Juventus zeven minuten later, een soort ultiem beachvoetvolleydoelpunt. Voorzet van Sandro op de borst van Higuaìn die daarop de borst van Mandzukic vond. De Kroatische alleskunner, al eerder trefzeker in een Champions League-finale namens Bayern München, besloot met een halve omhaal van Zidane-achtige kwaliteit die over de tevergeefs graaiende Real-doelman Navas tegen het net plofte.