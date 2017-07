Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

TV-tips

Hoe doen we dat in Nederland, zo dicht op elkaar samenwonen? In Dit zijn wij een echtpaar uit Syrië dat is neergestreken in Klompskamp, Hellendoorn (NPO 2, 21.15 uur). Bij Bureau Sport is voetballer Vivianne Miedema te gast, deze zomer te bewonderen op het EK in eigen land (NPO 2, 20.30 uur). Om de avond met een glimlach te eindigen kijkt u naar de blijmoedige speelfilm Me and You and Everyone We Know - over relaties en eenzaamheid, een goudvis in een plastic zakje en een wel heel bijzondere cyberliefde (Canvas, 22.30 uur). Meer tv-tips vindt u hier.