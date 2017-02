Het Limburgse profvoetbal staat op uit de dood

Profvoetbalin Limburg is een lachwekkende affaire soms, treurniswekkend, armoedig of irritant, maar het is nooit saai. Nooit. 'De clubwatcher van Roda JC komt slaap tekort', zegt technisch manager Stan Valckx van VVV met een jongensachtige lach.



Het is vrijdag in Venlo, eerste divisieavond dus bij VVV in de Koel, het stadion dat gammel is en klassiek tegelijk. In de businessclub kent ons ons. Daar is Frans Körver, oud-doelman, voormalig trainer van alle vier clubs in Limburg.