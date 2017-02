Herdenking Piet Keizer indrukwekkender dan spel Ajax tegen Sparta

© ANP Excelsior - FC Twente (1-1) Excelsior heeft zondag een punt overgehouden aan het thuisduel tegen FC Twente. Het duel in Kralingen eindigde in 1-1, met doelpunten van Nigel Hasselbaink en Fredrik Jensen. De Rotterdammers zijn even weg uit de onderste regionen, al bedraagt de voorsprong op nummer achttien ADO Den Haag slechts twee punten.

Het voetbal is ook totaal veranderd ten opzichte van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, zo bleek ook zondag. De echte linksbuiten is bijna uitgestorven. En als trainers nog buitenspelers laten opdraven, dan graag rechtspoten op links en linksbenigen op rechts: Traoré en Younes dus bij Ajax, Cabral en Calero Ruiz bij Sparta.



Het doelpunt van Traoré, een paar seconden voor rust, had overigens wel Keizeriaanse allure. In een vrij matige wedstrijd, waarin Sparta vooral verdedigende en Ajax met weinig vernuft aanviel, slalomde hij langs El Azzouzi en Van Drongelen, om de bal tegendraads in te schuiven. Het was een vrij voorspelbare wedstrijd waarin Sparta, gezakt naar de degradatiezone, weinig had in te brengen.