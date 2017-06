Hein Verbruggen (75) overleden: 'Beeld van zonnekoning, verblind door superster Armstrong, bleef altijd hangen'

'Manipuleren' Hein Verbruggen overleed vandaag op 75-jarige leeftijd. De sportbestuurder werd vooral bekend (en berucht) door zijn voorzitterschap van de internationale wielerunie UCI. Hij gaf leiding aan die organisatie in de gloriedagen van Lance Armstrong, die zeven keer de Tour de France won maar later veelvuldig dopinggebruik bekende. Dit schreef de Volkskrant in 2005, toen Verbruggen afscheid nam van de wielersport. 'Hij vertelt niet altijd de waarheid, maar hij liegt ook niet. Hij manipuleert'

'Ik heb een heel gerust geweten', zei Hein Verbruggen een aantal jaar geleden in een interview in de Volkskrant over zijn rol als UCI-voorzitter tijdens de Lance Armstrong-jaren. 'Ik zeg tegen iedereen die met kritiek komt: vertel ons wat we hadden moeten doen? Simpel. Daar heb ik nooit een antwoord op gehad.'



De professionele carrière van Verbruggen is onlosmakelijk verbonden met die van de Amerikaanse wielrenner. Na de dopingschandalen uit de jaren negentig, met onder andere de 'Tour de Dopage' in 1998, waar de Nederlandse TVM-ploeg en het Franse Festina de Ronde van Frankrijk moesten verlaten, moest het wielrennen op zoek naar een manier om het besmeurde imago op te poetsen. Voor de toenmalig voorzitter van de internationale wielerunie kwam de toen nog jonge Texaan als een geschenk uit de hemel. Armstrong was welbespraakt, kwam uit een land waar het wielrennen een nieuwe markt kon aanboren, en had kanker overwonnen.



De twee trokken naar elkaar toe. Verbruggen accepteerde in 2001 twee giften ter waarde van 125.000 dollar van Armstrong. Officieel om betere dopingbestrijding mogelijk te maken, maar volgens toenmalige ploegmaten van Armstrong werd het bedrag vooral betaald om een positieve dopingtest weg te moffelen.



Verbruggen heeft altijd ontkend dat hij wist van het dopinggebruik van Armstrong. Maar volgens Armstrong wist Verbruggen dat bij hem in 1999 sporen waren gevonden van verboden cortisonen. 'Hein zei: dit is een groot probleem, een knock-out voor onze sport, zeker in het jaar na de Festina-affaire. We moesten van Hein iets verzinnen', aldus Armstrong, die dat jaar voor het eerst de Tour won.