Heel Nederland zucht naar natuurijs

In het peloton is niet iedereen even enthousiast

In Noordlaren is het de hele nacht helder geweest en was het juist boven verwachting koud. De mannen van De Hondsrug hebben 's nachts het water uitgereden over het sintelbaantje achter voormalige basisschool De Rieshoek. En tegen de ochtend was het ijs bijna overal 3 centimeter. Nog een nachtje matige vorst moet ruim voldoende zijn om de hele baan dik genoeg te maken, besliste wedstrijdleider Hut.



In het peloton is niet iedereen even enthousiast over Noordlaren, weet Hut. De baan is namelijk maar 333 meter lang, in plaats van de gebruikelijke 400. De bochten zijn scherper en de rechte stukken korter. Een perfecte bochtentechniek is dus vereist voor de vrouwen (start 10 uur) en mannen (11 uur) die de wedstrijd op hun naam willen schrijven. 'Dat is niet iedereen gegeven.'