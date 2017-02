Heather Bergsma verslaat Wüst met miniem verschil en wint goud op 1.500 meter

Lichte revanche

Lees ook Sven Kramer prolongeerde gisteren zijn wereldtitel op de 10 kilometer. De aanval van concurrent Jorrit Bergsma was mislukt.

Het snelle ijs van Gangneung bood Bergsma, een dag na de smadelijke nederlaag van haar echtgenoot op de 10 kilometer, de gelegenheid een lichte revanche te nemen op de Nederlandse overheersers van het internationale schaatsen. Zij hield haar snelheid opvallend goed vast. Wüst klauwde zeker in de eerste 300 meter te veel. In de slotronde bleek zij haar jacht niet te kunnen volmaken.



Van Heather Bergsma zei Anema de voorbije week dat zij het enige 'absolute toptalent' in zijn ploeg is. Verder heeft hij vooral schaatsers onder zijn hoede die het van hard werken moeten hebben. Wüst is een juniorenwereldkampioen die Anema nooit voor zijn team heeft kunnen interesseren. Hij kan de salarissen van zulke toppers niet betalen.



Eén jaar werkte Anema met olympisch 1.500 meter-kampioen Jorien ter Mors. Dat was in het naolympische seizoen. Het was geen succes. Daarna volgde haar overstap naar Dennis van der Gun van iSkate. Daar behaalde Ter Mors vorig jaar twee wereldtitels (1.000 en 1.500 meter). Beide titels verloor ze in Gangneung, een jaar voor de Spelen. Het logische gevolg van een winter vol ziekte en instabiele conditionele voorbereiding.