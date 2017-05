Hattrick Kuijt geeft titel Feyenoord sprookjesachtige gloed

De Rotterdamse club veroverde na achttien jaar de vijftiende landstitel door op de laatste speeldag thuis met 3-1 van Heracles Almelo te winnen, waardoor het rivaal Ajax een punt voor bleef. Uitgerekend aanvoerder Dirk Kuijt tekende voor alle Feyenoordtreffers, Peter van Ooijen tekende kort voor tijd voor het enige doelpunt van Heracles.



Kuijt keerde twee jaar geleden terug in Rotterdam met als doel nog eens kampioen te worden met Feyenoord. De laatste weken was hij hooguit invaller. Door een schorsing voor Tonny Vilhena, die de zondag ervoor tegen Excelsior een onterechte gele kaart kreeg, stond hij deze zondag in de basis. Hij greep de mogelijkheid om geschiedenis te schrijven met alles wat hij in zijn 36-jarige lijf had aan.



De start van Feyenoord was beter dan de meest positieve scenario's die de voorbije week de ronde deden in Feyenoordkringen. Coach Van Bronckhorst gaf kort na de aftrap snel aan rechtsback Nieuwkoop voor een inworp. Nieuwkoop, verrassend verkozen boven vaste waarde Karsdorp, gooide richting de sprintende Feyenoord-aanvoerder Dirk Kuijt en Heracles-verdediger Te Wierik. Het leek een makkelijke prooi voor Te Wierik, maar als door wonder gleed hij uit waardoor Kuijt ineens rechts voor het doel uitkwam zonder tegenstander. Met de rechterwreef waarmee hij al zo vaak scoorde, ramde Kuijt de bal in de verre hoek.

Kuijt greep de mogelijkheid aan om geschiedenis te schrijven met alles wat hij in zijn 36-jarige lijf had