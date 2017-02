Harde kern supporters Groningen heft zich op na diefstal vlag

Een Groningen-supporter was op weg naar huis met het metershoge doek in zijn rugtas, toen hij werd aangevallen door acht mannen. Alle acht konden ze worden aangehouden, zeven van hen zitten nog in hechtenis. Zij worden verdacht van diefstal met geweld in vereniging, aldus het OM. De Groningen-supporter raakte gewond bij de aanval, hij moest zich door een dokter laten behandelen.



'We vinden het jammer dat Groningen Fanatics heeft besloten te stoppen, maar dit hoort er nu eenmaal bij', zegt Matthias Mulder, supporterscoördinator van FC Groningen. 'De groep bracht veel sfeer op wedstrijddagen. Bovendien hadden we goed contact, via hen wisten we wat er speelde in die wereld.' Volgens Mulder is de opheffing definitief. 'Of er in de toekomst een nieuwe supportersgroep opgericht wordt? We hopen het. Maar dat is verder niet aan ons.'



Groningen Fanatics was niet bereikbaar voor commentaar. Wel meldt de groep op haar website het volgende: 'Een gevoel van trots over bijna 14 jaar Groningen Fanatics is wat bij ons overheerst. Er is voor ons echter maar één juiste beslissing bij het verliezen van het groepsdoek, ons belangrijkste bezit.'