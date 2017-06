Hans van Breukelen is een aardige jongen, maar iedereen stoort zich aan hem

Het aangename van zo'n verjaardag is dat op rondgepompte filmpjes weer eens te zien is dat in de slotfase Jan Wouters een pass geeft op Marco van Basten waarna, vrij naar Jules Deelder, des doelmans hand zich vergeefs strekt naar de bal en het alternatieve bevrijdingsfeest kan beginnen.



Van Breukelen is ook altijd te zien in zo'n korte samenvatting. In het Volksparkstadion in Hamburg slaagt hij er bijna in de strafschop (1-0) van de Duitse aanvoerder Lothar Matthäus te stoppen.