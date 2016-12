Handbalsters verliezen nipt historische EK-finale

Game over

De vrouw die op slag van rust ook in een paar seconden nog het net wist te vinden was direct geklopt. Game over. Goud weg. Zij keek niemand aan, trok het shirt over het hoofd en wandelde het veld over om de onschuldige doelpaal een enorme kick te geven.



Groot is de grote drijvende kracht achter het Nederlands handbalteam. Zij is de vrouw bij wie de eerzucht is ingebakken. 'Ik wil winnen', spreekt ze zo ongeveer elke drie zinnen uit.



Maar na de nederlagen in de WK-finale van vorig jaar, de Champions League-finale in Boedapest en de bronzen wedstrijd van de Olympische Spelen in Rio was dit er even een te veel voor de veelvraat Groot. Zij scoorde vijf maal in de finale en kwam uit op een toernooitotaal van 35. Ze kreeg twee persoonlijke prijzen, waaronder die van MVP. Allemaal oninteressante gegevens voor Groot die in de Zweedse vijftiendaagse de groeiende topvorm van haar team had bespeurd en van oordeel was dat een overwinning op het onoverwinnelijke Noorwegen nu wel heel dichtbij was gekomen.