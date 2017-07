Haase uitgeschakeld op Wimbledon door elf jaar jongere Tiafoe

Vooral het verlies van de tiebreak in derde set deed Haase pijn

De 19-jarige Frances Tiafoe behoort met de evenoude Andrej Rublev tot de enige twee tieners in het proftennis. Maar in de eerste ronde op Wimbledon compenseerde het Amerikaanse toptalent het verschil in ervaring met de elf jaar oudere Robin Haase royaal. In vier sets (6-3, 3-6, 7-6, 7-5) illustreerde Tiafoe waarom hij momenteel de beste van zijn generatie is.



Vooral het verlies van de tiebreak in derde set deed Haase pijn. Hij leek juist bijtijds zijn eerste opslag te hebben hervonden en werkte op 6-5 een setpoint voor Tiafoe weg. In de tiebreak gaf Haase met drie afzwaaiers de punten cadeau. 'Zo bepaalde ik uiteindelijk het verschil', mopperde Haase.