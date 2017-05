Haase niet opgewassen tegen Nadal; alle Nederlanders uitgeschakeld

Voor Haase was het de derde keer dat hij tegenover de even oude Spanjaard stond. Beide partijen hiervoor had hij verloren. Op het gras van Wimbledon sleepte de Nederlander er in 2010 een vijfsetter uit. Op het gravel van Parijs, waar Nadal al negen keer de allerbeste was, kwam hij er niet aan te pas.



In de eerste set kreeg Haase gelijk het deksel op de neus: Nadal denderde over hem heen en trok de set met 6-1 naar zich toe. De Nederlander bood meer weerstand in de tweede en derde set (respectievelijk 6-4 en 6-3), maar Nadal wist hem in beide sets al vroeg te breken. De Spanjaard had aan één matchpoint genoeg om de wedstrijd te beslissen.



Met het verlies van Haase en - eerder op de dag - Bertens en Hogenkamp zijn alle Nederlanders uit het enkelspel van het Franse grandslamtoernooi uitgeschakeld.