Haase kansloos tegen Nadal: 'Ik kan de nederlaag accepteren'

Haase weet het al zodra hij voor het eerst in zijn carrière Stade Philippe Chatrier betreedt. Nadal in de tweede ronde afhouden van zijn gedroomde 'Decima', een tiende grandslamtitel op Roland Garros, is een kansloze missie. En zeker niet in zijn huiskamer. 'Dit is de slechtste baan om Nadal te ontmoeten', aldus Haase.



Set 1 is voorbij voor Haase er erg in heeft. 'Nadal speelde sterk in de eerste set, al had ik me niet meteen moeten laten breken. Ik verzuimde te kiezen bij de service, waar ik heen zou slaan. Het komt ook, omdat je zo veel druk voelt in de slagen van Nadal. Elke bal moet goed zijn, anders verlies je het punt.'