Haase bereikt halve finale Dubai en keert terug in top-50

Bij de Australian Open had Haase de tien jaar jongere Alexander Zverev al bijna op zijn rug gelegd, maar liet hij het Duitse toptalent nog ontsnappen. Ondanks een uitstekende partij in Rotterdam tegen David Goffin vloog Haase er in de tweede ronde uit. Gasquet was in Marseille te sterk voor Haase.'Toen verloor ik van mezelf.'



De ommekeer volgde in Dubai met een ijzersterk optreden tegen voormalig toptienspeler Tomas Berdych. Haase: 'Natuurlijk blijft Berdych een geweldige hardhitter, maar ik had vanaf de tweede set de controle over de partij en was ook de betere speler.'



Het voelde niet als een doorbraak, aldus Haase. 'Ik zie reacties voorbij komen als: eindelijk wint hij weer van een topspeler. Ik heb vorig jaar Ferrer al verslagen met 7-6 in de derde set. Telt die dan niet mee? En mijn nederlagen tegen Berdych dateren alweer van 2006 en 2010. In dat jaar was ik geblesseerd en had ik van iedereen verloren. Toen ik er wel klaar voor was, had ik Berdych al eens verslagen. Het was mooi dat het me in Dubai opnieuw lukte.'

