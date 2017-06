Groenewegen op NK geklopt door Sinkeldam, maar jaagt wel op Touretappe

Altijd goed op NK

Ik dacht: ze komen er met z'n tienen overheen. Maar iedereen zat naar de kloten Ramon Sinkeldam

Het was een slopende wedstrijd geweest, zei de winnaar. Voor zijn gevoel was hij te vroeg aangegaan, hij viel zelfs even stil. 'Ik dacht: ze komen er met z'n tienen overheen. Maar iedereen zat naar de kloten.' Het was de tweede keer dat Sinkeldam zich tot op het laatst mengde in de strijd om het kampioenschap. In 2015 klopte Niki Terpstra hem in een sprint in Emmen. 'Ik ben altijd wel goed op het NK. Nu heb ik 'm. Bizar.'



Bij Sunweb, en de voorgangers van dit team, is hij altijd onderdeel geweest van de trein die de topsprinter van dienst in de slotfase naar voren loodst. In de komende Tour is Michael Matthews de uit te spelen troef. Sinkeldam verwachtte niet dat op basis van deze prestatie zijn rol zal veranderen. 'Ik ben gewoon niet snel genoeg.'



Voor Groenwegen voelde het niet als zout in de wonde. Hij zei uit te kijken naar de komende weken. 'Vandaag was er iemand sneller. Ik hoop dat het in de Tour niet zo is.'