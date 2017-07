Groenewegen deed eigenlijk alles goed, maar Kittel simpelweg te snel

Uitstlag etappe 11 1. Marcel Kittel (Germany / Quick-Step Floors) 4:34:27"

2. Dylan Groenewegen (Netherlands / LottoNL-Jumbo) ST

3. Edvald Boasson Hagen (Norway / Team Dimension Data)

4. Michael Matthews (Australia / Team Sunweb)

5. Daniel McLay (Britain / Fortuneo-Oscaro)

6. Davide Cimolai (Italy / FDJ)

7. Andre Greipel (Germany / Lotto-Soudal)

8. Nacer Bouhanni (France / Cofidis, Solutions Credits)

9. Ben Swift (Britain / UAE Team Emirates)

10. Danilo Wyss (Switzerland / BMC Racing Team)

In tegenstelling tot eerdere sprintetappes waarin hij het onderspit had moeten delven tegen de Duitser, was Groenewegen nu wel tevreden. 'Ik heb vrij kunnen sprinten. Als je dan op waarde wordt geklopt, dan moet je ook eerlijk zijn dat Marcel gewoon de sterkste is.' De Amsterdammer trok de vergelijking met een locomotief. 'Hij gaat sneller en sneller, eenmaal op stoom kom je er niet meer overheen.'



Heel even leek gisteren een verrassing in de lucht te hangen. De Pool Maciej Bodnar verliet op 30 kilometer een kopgroep, maar zijn poging om uit de greep van het peloton te blijven, strandde op 400 meter van de finish, met dank aan Fabio Sabatini, de hardrijder in de sprinttrein van Quick-Step. Kittel maakte diens voorbereidende werk bekwaam af door op het eind van wiel van wiel te springen.