Gretigheid van PSG troeft Barça op alle fronten af

Zeldzaamheid

Maar dat een dergelijke nederlaag een zeldzaamheid is voor de Catalanen staat buiten kijf. Het blijkt uit cijfers van statistiekbureau Opta Sports. Neem bijvoorbeeld de statistieken van sterspeler Messi. Hij kwam dinsdagavond tot slechts één doelpoging en raakte geen enkele keer de bal in het vijandige strafschopgebied; een negatieve primeur voor Messi in duels waarin hij een basisplaats had onder trainer Luis Enrique.



Barcelona schoot tegen Paris Saint-Germain slechts één keer op doel. Een laagterecord voor de club sinds het Champions League-seizoen van 2003/2004. Barcelona-spelers creëerden drie kansen voor medespelers: het laagste aantal voor de ploeg in een Champions League-duel in de dertien jaar dat Opta Sports deze data bijhoudt.



Luis Suarez kwam tegen Paris Saint-Germain als basisspeler voor de derde keer in zijn Barcelona-tijd tot geen enkel schot op doel. De enige pion in de befaamde 'MSN'-voorhoede die zich een beetje onttrok aan de malaise was Neymar. Hij zette veertien dribbels in, het hoogste aantal voor een speler in dit Champions League-seizoen.