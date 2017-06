Gretig Oranje wint met 5-0 van Ivoorkust in kijkspel dat de moeite waard was

Wie dus ook tevreden mag zijn is Fred Grim, de interim-bondscoach, de 'baas' in de periode tussen de eind maart ontslagen Danny Blind en de onlangs aangestelde Dick Advocaat. Weliswaar voerde Advocaat, die dinsdag lijfelijk begint in de aanloop van het WK-kwalificatieduel met Luxemburg in Rotterdam (vrijdag), al veelvuldig telefonisch overleg met Grim, toch was Grim de man op de bank, de bondscoach in de praktijk. Zijn status: drie duels, twee gewonnen, eentje verloren, een paar maanden geleden tegen de Italianen, toen Blind net was ontslagen. Een winstpercentage dat heel behoorlijk is, al waren de tegenstanders dan niet imponerend: de Leeuwen van de Atlas uit Marokko en de Olifanten van Ivoorkust verschenen niet in hun beste vorm aan de aftrap.



De selectie van Nederland is compleet nu, met het recent aansluiten van onder anderen Robben, Wijnaldum en Strootman. Robben is weer aanvoerder, de aanvaller van Bayern die zo graag nog één WK wil spelen, nadat hij al meedeed in 2006, 2010 en 2014.