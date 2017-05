Greipel wint tweede etappe Giro en pakt roze

De honderdste Giro d'Italia moet de Ronde van heel Italië worden. Wij reisden langs het parcours en verzamelden de mooiste verhalen. Over wielrennen natuurlijk, én over Italië en de Italianen. Bekijk hier de special.



Waar is de nieuwe Marco Pantani?

Italië snakt naar een renner met charisma: dopingverleden geen bezwaar. Liever dat dan het schone blazoen van Nibali. Zo saai. (+)



Dumoulins omscholing van fladderaar tot ronderenner

Van tijdrijder tot ronderenner: hoe gaat die omscholing in zijn werk? Tom Dumoulin (26), kopman in de Giro, over eten, klimmen, leiderschap en de last van de roze leiderstrui. (+)