Grasschoenen Richel Hogenkamp 'gaan prullenbak in' na verlies op Wimbledon

Twee jaar geleden had Hogenkamp de Amerikaanse Brengle op het gras van Rosmalen nog laten ontsnappen na een matchpoint. Maandag produceerde ze maar liefst 36 onnodige fouten en daar stonden slechts 14 winners tegenover. Brengle heeft een gekunstelde service, waar een junior zich voor zou schamen. Maar Hogenkamp wist zich geen raad met die slappe balletjes over het net. `Die service was zo zacht dat het daardoor bijna moeilijk werd.'



Zeker de tweede opslag van Brengle was een recreantenservice, maar ze kwam ermee weg. Vooral in rally's, die Hogenkamp al drie keer had moeten winnen, forceerde ze zich. De soms gruwelijke afzwaaiers ondermijnden het toch al broze vertrouwen. `Ik had na het toernooi in Eastbourne last van een bilspier, de trainingen op Wimbledon verliepen ook niet goed.'