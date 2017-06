Gouden generatie kan gerust afscheid nemen: hockeysters plaatsen zich voor WK

Nieuw topteam

Glimlachend erkende Van Maasakker dat ze bal na rust bij een strafbal verkeerd raakte. Door het slappe rollertje had ze de Spaanse keepster Ruiz wel op het verkeerde been gezet: 2-0. Bij het vervolg van de HWL staat slechts prestige op het spel. Ook de vrouwen willen als hun mannelijke collega's weer eens een toernooi winnen. Zaterdag treffen ze Nieuw-Zeeland in de halve finales. Al worden de prijzen dus pas verdeeld in de finaleronde van de HWL.



Voor bondscoach Alyson Annan komt het goed uit dat ze bij die rigoreuze wisseling van de wacht alle tijd heeft om een nieuw topteam te formeren. De concurrentie is gering in het vrouwenhockey. Na vijf duels bij de HWL heeft Nederland een doelsaldo van 21-0. En Australië, in 2014 nog tegenstander in de WK-finale, haalde in Brussel niet eens de laatste vier.



Een eerdere opmerking van Annan dat ze meer ging selecteren op mentaliteit en werklust wekte verbazing bij de gestopte topspeelsters. Alsof dat juist niet hun handelsmerk was. Annan erkende in Brussel dat hun afscheid ook ruimte bood voor veranderingen. Bij een nieuwe generatie past volgens de bondscoach ook een nieuw, losser regime.