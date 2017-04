Golfer Pieters valt terug, Rose komt op

De Amerikaan Ricky Fowler staat één slag achter op de beide Europeanen. Op de derde en een na laatste dag stond er duidelijk minder wind op de baan van Augusta in de Amerikaanse staat Georgia. Maar de vlagposities waren moeilijk, vaak dicht bij een bunker of net over het water.



De op The Masters debuterende Belg Thomas Pieters die vrijdag nog een van de co-leaders was, viel na een ronde van 75 slagen terug naar een score van -1 en staat nu vijf slagen achter op de leiders. De Amerikaan Jordan Spieth die in 2015 zowel The Masters won als het US Open maar vorig jaar in Augusta op spectaculaire wijze zijn voorsprong verspeelde, maakte daarentegen een mooie opmars en staat met een score van -4 twee slagen achter op Rose en Garcia en is zeker nog in de race.