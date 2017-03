Golfclub Tokio moet vrouwen accepteren, anders grijpt IOC in

Ondanks gelijke rechten is het aantal vrouwen dat in Nederland golft de laatste jaren licht gedaald. Tot verdriet van Stevens. De federatie streeft juist naar vrouwenparticipatie. 'Sterker, wij zien het dalende aantal vrouwelijke leden als een bedreiging. Het is zowel in ons economisch als maatschappelijk belang dat golf voor iedereen toegankelijk is.'



Ook Bartje Meijboom, directeur van baan Prise d'eau in Tilburg, juicht het IOC-streven naar seksegelijkheid toe. 'Het is onbestaanbaar dat zoiets nog kan in deze tijd.'