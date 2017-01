Goddelijke Zlatan in Manchester boven alle twijfel verheven

Selhurst Park, een paar weken terug. Voor de oudere Manchester United-supporters roept het stadion van Crystal Palace in Zuidoost-Londen herinneringen op aan Eric Cantona, die hier in 1995 een racistische supporter een flitsende Kung Fu-trap gaf. Met zijn geniale acties en zijn aura - en grillen zoals bovengenoemde actie - was de Fransman de beste speler in het succesrijke Ferguson-tijdperk.



Met Zlatan Ibrahimovic hebben de Old Trafford-getrouwen eindelijk weer een superster als Cantona in de gelederen, eentje die tegenstanders intimideert en aan de lopende band scoort, zoals die kille woensdagavond tegen Crystal Palace op Selhurst Park waar de Zweed de winnende treffer scoorde, nadat hij eerder het openingsdoelpunt had voorbereid.