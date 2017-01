Go Ahead Eagles niet op trainingskamp naar Turkije vanwege aanslagen

'Istanbul ligt achthonderd kilometer van Belek, Izmir een kleine vijfhonderd kilometer en is ook een kustplaats. Dan snap ik dat er een onveilig gevoel ontstaat. Ook al blijft de kans natuurlijk uiterst klein dat er daadwerkelijk een aanslag in de buurt gepleegd wordt. Selectie en staf moeten zich tijdens een trainingskamp concentreren op voetbal en niet met andere zaken bezig zijn. Vanuit de groep en de staf kwam dit gevoel naar voren. Na overleg met de technisch verantwoordelijken is het besluit genomen.'



Go Ahead Eagles, dat drie spelers uit de Engelse competitie (Chirivella, Crowley en Manu) heeft gehuurd, zal de voorbereiding op de tweede seizoenshelft in Nederland afwerken. De trip, inclusief een oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe, was door derden betaald voor de club. De overige eredivisieclubs vertoeven in Spanje, Portugal of ook in Nederland.