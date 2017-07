Glibberende achterwielen in Düsseldorf

Natte wegen

Bij de feitelijke verkenning later in de morgen blijkt hoe virtueel de realiteit is. Het is nat. Het asfalt is hier en daar nogal brokkelig. Witte verkeersstrepen glimmen in de regen. Tramrails zijn afgeplakt met tape. Op dat moment, zou ploegleider Merijn Zeeman later verklaren, moet er al wat angst in de lijven zijn geslopen.



Onder de luifel tussen de bus en de truck van de ploeg wrijven mecaniciens de banden in met schoonmaakazijn. Dat zou de vettigheid op de weg van het rubber houden. Aan het eind van de middag verschijnt Van Emden om zich warm te trappen. Hij weet dan al dat sprinter Dylan Groenewegen onderuit is gegaan; meters schuift hij met het achterwerk over het wegdek om uiteindelijk in de hekken te belanden.



Robert Gesink komt terug van de finish. Hij zou 22-ste worden, op een halve minuut van winnaar Geraint Thomas. Ze wisselen even wat informatie uit. Nee, iets gevaarlijks heeft Gesink niet gezien. Maar ja, hij heeft ook weinig risico genomen. Dat zal Jos zich straks niet kunnen veroorloven. Om kwart voor zes klikt Van Emden zijn schoenen in de pedalen en vertrekt door de druppelmist naar de start.



Nu heeft Roglic op de rollen plaatsgenomen, een zilverkleurige koptelefoon op de oren, een mobieltje in de hand. Hij vraagt om een bidon en propt de drinkbus in de achterzak. Soms verheft hij zich uit het zadel om het beentempo op te voeren. Eerst weigert hij gelletjes aan te nemen van de verzorgers, om ze later toch naar binnen te werken. Intussen passeert de mededeling dat ook George Bennett, de Nieuw-Zeelander in de ploeg, is gevallen