Giro start karakteristiek: met een onverwachte winnaar en positieve dopingtest

Positieve test

Pas een paar minuten voordat ze het podium op moesten kwam er een e-mail: Ruffoni en Pirazzi waren positief bevonden Ploegleider Bruno Reverberi staat de pers te woord. © AFP

Voor aanvang van de eerste etappe staan de tranen in de ogen van de 75-jarige Bardiani-ploegbaas Bruno Reveberi. Nicola Ruffoni (26) en Stefano Pirazzi (30), twee wielrenners uit zijn team, kregen een dag voor de start het bericht dat ze betrap waren op doping. Reveberi met bibberende stem: 'Dat ik dit nog moet meemaken in mijn 36ste Giro.'



De wielrenners van de kleine Italiaanse wielerploeg Bardiani-SCF stonden donderdagavond keurig opgelijnd om zich te presenteren aan zeker tienduizend enthousiaste wielerfans die zich verzameld hadden in de haven van het Sardijnse Alghero. Pas een paar minuten voordat ze het podium op moesten kwam er een e-mail van de wielerbond UCI binnen: Ruffoni en Pirazzi waren positief bevonden op het verboden groeihormoon GHRP-2 tijdens een test twee weken geleden.



Wat doe je met zo'n bericht, brandend in de telefoon achter in het zakje van je wielershirt? De eer aan jezelf houden, omdraaien, en op de eerste vlucht naar huis? Of toch maar het podium op? Ruffoni en Pirazzi gingen voor het laatste. De koppies op onweer. De ploeg wilde de aandacht niet afleiden van een feestelijke presentatie, luidde de verklaring. Niet veel later kwam het nieuws naar buiten.