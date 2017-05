Giro d'Italia Teruglezen - Dumoulin zal morgen 'vechten voor elke seconde'

Mollema: 'Als Tom wint is dat verdiend'

Voor Bauke Mollema is Tom Dumoulin de topfavoriet om zondag de Ronde van Italië te gaan winnen. 'Tom zal denk ik de Giro wel gaan winnen en dat vind ik ook wel verdiend', zei de Groninger zaterdag. 'Hij heeft drie weken lang een heel hoog niveau laten zien en als hij zichzelf kan belonen met de eindoverwinning in de Giro, is dat geweldig.'



Mollema beëindigde de laatste bergrit als negende in de groep met Dumoulin, op vijftien seconden van ritwinnaar Thibaut Pinot. Dumoulin bedankte zijn landgenoot na afloop voor de hulp in de achtervolging. 'Nou, voor 99,9 procent heeft hij het zelf gedaan, die Tom met zijn team', zei de renner van Trek Segafredo. 'Of ik er een aandeel in heb door in de finale ook mijn werk te doen, dat weet ik niet.'