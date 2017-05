Giro d'Italia Teruglezen - Dumoulin: 'vreemde tactiek' van Quintana en Nibali

Dumoulin vindt tactiek rivalen 'vreemd'

'Ik voel me goed. Ik heb geen tijd verloren op Quintana en Nibali, alleen op de andere klassementsrijders een beetje', zei rozetruidrager Dumoulin bij Eurosport. 'Ik heb me gefocust op Vicenzo en Nairo en vond het een vreemde tactiek van hen om de anderen weg te laten rijden. Hierdoor is hun eigen podiumplek in gevaar gekomen.'



De kopman van Sunweb vond het geen probleem dat de andere klassementsrijders bij hem wegreden in de slotkilometers. 'Voor mij was dat geen probleem, ik mag genoeg tijd verliezen, maar hun podiumplek is nu in gevaar. Vooral Thibaut Pinot is een goede tijdrijder. Ik hoop dat het Pinot lukt om een podiumplek te veroveren.'