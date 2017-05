Giro d'Italia Live - Dumoulin zonder problemen de Stelvio over

Sky en Movistar - Trek en Sunweb

In de kopgroep zijn het Sky en Movistar die samenwerken. Wil Landa (Sky) voor de etappeoverwinning gaan? Movistar zit met drie man in de kopgroep en wil de druk op Dumoulin opvoeren.



In het peloton krijgt Sunweb van Dumoulin hulp van Trek, de ploeg van Bauke Mollema. De Groninger staat zesde op 4,32 minuten. Hij stond derde, totdat hij zaterdag werd gelost op de klim naar het heiligdom Santuario di Oropa. Een dag later wist hij zich te handhaven in de groep van de favorieten en perste er in de slotfase zelfs nog een sprint uit.



Mollema: 'Het was een teleurstelling zaterdag, dat moest ik even verwerken. Ik verlies eigenlijk net een minuutje te veel. Het was een vlakke en rustige aanloop met een klim op het eind volle bak naar boven. Misschien dat ik er gewoon niet klaar voor was. Ik ontplofte en kon daarvan niet meer herstellen. Maar ik kijk nu uit naar de derde week. Lange dagen met veel klimmen, zoals dinsdag en donderdag, dat ligt me denk ik beter. Nee, het roze zit er op dit moment niet in. Maar ik blijf vechten voor elke plek.'