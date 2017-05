Giro d'Italia Live - Tom Dumoulin heeft de Giro d'Italia gewonnen

Giro is de nieuwe Tour

We halen hier graag nog even onze adjunct-hoofdredacteur Pieter Klok nog even aan. Hij schreef drie weken geleden het volgende in een column:



'U mag kiezen. 1: een competitie waarin bijna elk jaar dezelfde wint en de winnaar sowieso altijd uit dezelfde drie landen komt. 2: een competitie waarin de winnaar elk jaar een verrassing is en afkomstig kan zijn uit alle landen van Europa. Welke competitie zou u hoger aanslaan? Die tweede natuurlijk, zegt u. Dat spreekt voor zich.



'Niettemin kijken we nu al jaren vooral naar competities van het eerste soort. We doen net of we het spannend vinden dat Chris Froome voor de zoveelste keer de Tour wint en Real Madrid de Champions League.



'Het is tijd om hiermee te breken. Er moet een competitie van competities komen. Saaie competies verliezen punten en daarmee sponsorgeld en status.



'De Giro d'Italia zal zo in no time de nieuwe Tour worden en de Europa League de nieuwe Championsleague. Bijkomend voordeel is dat er als Nederlander ook eindelijk weer eens echt wat te juichen valt.'