Giro d'Italia Live - Quick Step en Lotto-Jumbo op kop peloton

Doe dit niet thuis

Onder het kopje 'doe dit niet thuis': terwijl je op je stang zit, in de afdaling, nog even wat te eten uit je shirtje pakken.



Over die daalhouding: is die wel zo snel? Onder leiding van hoofdleraar Bert Blocken - autoriteit op het gebied van windtunneltesten - deden studenten van de technische universiteit Eindhoven en Leuven onderzoek naar de ideale daalhouding.



Ze vergeleken verschillende manieren van afdalen met computersimulaties en in windtunnels. Op onderstaan plaatje de uitslag.



Aanleiding was de kamikaze-afdaling van Chris Froome vorig jaar in de Tour de France, toen hij op zijn stang, al trappend, wegreed van zijn concurrenten. De Froome-positie bleek niet de snelste. ‘Niet alleen is dit aerodynamisch niet het meest optimaal, maar het is ook onveiliger, omdat het grootste deel van het lichaamsgewicht op het voorwiel terechtkomt, wat de stabiliteit en het stuurvermogen vermindert’, aldus onderzoeksleider Blocken op De Ingenieur.