Giro d'Italia Live - Kruijswijk en Ten Dam in de afdaling naar Stelvio

Op naar de Stelvio

De Stelvio is de hoogste berg van deze Giro d'Italia. De Cima Coppi, noemen de Italianen dat. Het dak van de Giro, kan ook.



Hoe komt Tom Dumoulin daar boven? Hij heeft zich voor deze Giro laten omvormen van tijdrijder tot ronderenner. Maar hoe gaat die omscholing in zijn werk? In aanloop naar deze Giro spraken we Dumoulin over eten, klimmen, leiderschap en de last van de roze leiderstrui.



Hij weet het; gewicht is belangrijk. 'Vervelend belangrijk', zegt hij. 'Vijf jaar lang hard trainen is één. Maar vijf jaar lang trainen met net genoeg energie is twee.'



Een paar jaar geleden liet hij nog optekenen in een interview: 'Ach, wat maakt die ene hamburger uit?' Maar dat was de Tom Dumoulin die je lekker moest laten fladderen. Die zich het liefst focuste op zijn specialiteit: de tijdrit. En die je niet moest vermoeien met hoe het leven van een wielerprof eruit zag.Als Dumoulin een ronde wil winnen dan moet hij kunnen vlammen over de bergen. Met een grote motor, maar zonder al te veel kilo'sNu, een paar jaar ouder en wijzer, beseft hij: 'Ik ben op een punt gekomen in mijn carrière dat die ene hamburger wel degelijk telt.' Want wil hij ooit een grote ronde winnen, dan moet hij kunnen vlammen over de bergen. Met een grote motor, maar zonder al te veel kilo's. In die zin is voeding één grote evenwichtsoefening. Te veel eten is niet goed, maar te weinig ook niet.