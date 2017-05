Giro d'Italia Live - Hoe zijn de benen van Dumoulin?

Thibaut Pinot

Om in de gaten te houden: Thibaut Pinot. De 26-jarige Fransman is de hoop van de natie op een overwinning in een grote ronde. Knappe vent. Aanvalslustig. Deze Giro al een aantal keer aangevallen en in het algemeen klassement op 53 seconden van Nairo Quintana.



In 2014 won al hij de witte jongerentrui in de Tour de France en werd hij uiteindelijk derde in het algemeen klassement.



En, belangrijk: een goede tijdrijder. Frans kampioen. Hij was in de Ronde van Romandië vorig jaar 2 seconden sneller dan Tom Dumoulin op een parcours van 15 kilometer. Op de laatste dag van een grote ronde is niets meer zeker. Al helemaal niet met de roze trui in zicht.